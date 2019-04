Voici une Information autour du jeu Nintendo Labo :Les trois kits Nintendo Labo commercialisés l’année dernière ont reçu un prix de l’innovation lors de la Game Developers Conference aux États-Unis, en mars, ainsi que des prix aux BAFTA Family et aux Game Innovation aux British Academy Games Awards de ce mois-ci. Le produit a été reconnu pour son innovation dans de nombreux pays et Nintendo est extrêmement fier de ces distinctions. Nintendo Labo est même utilisé dans les écoles et Nintendo continue à entretenir des ventes afin que davantage de consommateurs puissent profiter de la série…Source : https://gonintendo.com/stories/334112-nintendo-exceptionally-proud-of-nintendo-labo-s-achievements