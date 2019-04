Voici des Rumeurs concernant la Nintendo Switch :Hier, Nintendo a annoncé aucune annonce pour une nouvelle console à l'E3. Cependant, Nikkei insiste et annonce que la Switch Mini sortira bien cet été.Une autre rumeur appuierait cette thèse. Nintendo aurait demandé aux détaillants espagnols d'enlever de leurs stocks la 2DS, et ils souhaiteraient que ce soit fait avant l'été 2019. Cela s’accorde bien avec les rumeurs selon lesquelles Nintendo devrait sortir une Switch Mini cet été. La place occupée par la 2DS ainsi supprimée laisserait de l'espace à cette nouvelle Switch...Sources : https://www.gonintendo.com/stories/334155-rumor-nintendo-asking-retailers-in-spain-to-clear-out-2ds-stock et https://www.gonintendo.com/stories/334155-rumor-nintendo-asking-retailers-in-spain-to-clear-out-2ds-stock