Voici une Information concernant le jeu Dragon's Dogma : Dark Arisen :On commence par les notes :- Gaming Age : 9.1/10- Digitally Downloaded : 9/10- Nintenderos : 8.9/10- The Games Machine : 8.8/10- Vandal : 8.2/10- GameSpew : 8/10- NintendoWorldReport : 8/10- Multiplayer.it : 8/10- Hobby Consolas : 8/10- Game Revolution : 8/10- Nintendo Life : 8/10- App Trigger : 7.5/10- Metro Game Central : 7/10- We Got This Covered : 7/10- Everyeye.it : 7/10- IGN Italia : 7/10Puis le Test de JeuxVidéo.com :Et celui de Gameblog :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Le jeu est maintenant disponible sur l'eShop...Source : member15179.html