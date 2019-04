Voici une Information autour du jeu Death Stranding:Hideo Kojima dévoile cette fois-ci une Figurine de Sam :En espérant qu’après, on ait de nouvelles images, voire une date de sortie…Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-a-hideo-kojima-game-thread.60900/page-39

posted the 04/12/2019 at 06:36 PM by link49