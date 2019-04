Voici une Information concernant entre autres le jeu Grand Theft Auto V :Ci-dessus, on peut voir la liste des jeux qui ont dépassé le million sur ce marché depuis 30 ans. Et ensuite, ceux qui ont dépassé les 600 000 exemplaires vendus :On remarquera la forte présence de deux licence : Call of Duty et FIFA, et de Rockstar, avec GTA…Source : https://www.resetera.com/threads/revealed-the-best-selling-video-games-in-uk-retail-for-the-last-30-years.111115/