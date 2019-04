Voici une Information concernant le Studio Capcom :Hideaki Itsuno est un peu un génie. Il est à l’origine de Devil May Cry 3, 4 et du plus récent et sublime Devil May Cry 5, ainsi que du classique sous-estimé et culte Dragon’s Dogma. Parlant sur Twitter, Itsuno a partagé un tas de photos de quelques développeurs très heureux se régalant - mais c'était la légende qui intriguait. Sa légende disait que cette image contenait «l'équipe Devil May Cry 5 et l'équipe du nouveau projet». Nouveau projet? Veut-il dire un DLC pour Devil May Cry 5? Ou un tout nouveau jeu? Pourrions-nous avoir Dragon’s Dogma 2? Ou un renouveau de Rival Schools car Itsuno a prétendu vouloir travailler dessus auparavant? Quoi qu'il en soit, l'attente sera longue, car Devil May Cry 5 vient juste de sortir...Source : https://gamingbolt.com/devil-may-cry-5-director-may-have-teased-a-new-project