Voici une Information concernant le jeu Darksiders Warmastered Edition :On commence par les notes :- Video Chums 8.6/10- NintendoWorldReport : 8.5/10- Hobby Consolas : 8.4/10- Digitally Downloaded : 8/10- Nintendo Insider : 8/10- GameGrin : 8/10- DarkStation : 8/10- God is a Geek : 8/10- Multiplayer.it : 7.5/10- Everyeye.it : 7.3/10-Nintendo Life : 7/10-FNintendo : 7/10-Screen Rant : 7/10-SpazioGames : 6.9/10-Nintenderos : 6.8/10Puis le Test de Nintendo Town :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Cette version sort aujourd'hui même...Source : https://www.nintendo-town.fr/2019/03/31/darksiders-warmastered-edition-nintendo-switch-le-test