Voici une Information concernant le jeu Crash Team Racing Nitro-Fueled :Le prochain remake de course de karting, Crash Team Racing Nitro-Fueled, ne soutiendra pas le jeu cross-play lors de son lancement en juin. Thomas Wilson, le co-responsable des développeurs Beenox, a récemment confirmé cette affirmation à Stevivor : "Pour le moment, il n'y a pas de plan pour le cross-play pour le moment", a-t-il déclaré. Cela veut dire que les joueurs dune plate-forme ne pourront jouer en ligne qu'avec les joueurs de cette plate-forme. Pour rappel, le jeu sortira le 21 juin sur Ps4, Xbox One et Nintendo Switch...Source : https://gamingbolt.com/crash-team-racing-nitro-fueled-developers-have-no-plans-for-cross-play