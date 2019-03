Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry 5 :Aujourd'hui, Capcom a sorti un lot de packages DLC pour son jeu Devil May Cry 5. Les trois premiers sont les couleurs Alt Hero (au prix de 1,99€), Alt Heroine Colors (au prix de 2,99€) et V Alt Colours (au prix de 1,99€). Ils débloquent des couleurs alternatives pour les personnages.Le pack Taunt Trio, au prix de 6,99€, permet de débloquer les provocations spéciales qui vous permettent d’augmenter plus rapidement votre rang de style et coûteraient normalement 3 000 000 Red Orbs en jeu. Le Super Character 3-Pack débloque instantanément le mode obtenu après avoir terminé le jeu en mode Dante Must Die pour 7,99€.Tout est disponible ici :Un Pack est également disponible, vous permettant de récupérer tous les contenus téléchargeables à l'exception des couleurs Alt Hero et Alt Heroine à un prix très avantageux 9,99€...Source : https://twinfinite.net/2019/03/devil-may-cry-5-dlc/