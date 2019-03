Voici une Rumeur concernant la Ps4 :On peut supposer que Sony a tout montré concernant le contenu exclusif à venir sur Ps4, et qu’en gros, il n’existe pas de version exclusive majeure pour le système que nous ne connaissions pas déjà. Mais il se pourrait que ce ne soit pas le cas. Apparemment, il y a un jeu développé par un studio tiers et que Sony n’a pas encore révélé.C’est ce que dit Colin Moriarty, anciennement de Kinda Funny Games (et d’IGN auparavant), qui a déclaré sur Twitter qu’il y avait une assez grande exclusivité Ps4 qui n’a pas encore été annoncée. Dans le passé, plusieurs studios appartenant à Sony n’étaient pas la propriété de Sony, et quelques noms lui viennent immédiatement à l’esprit. Nous pouvons cependant probablement exclure Quantic Dream, après avoir annoncé qu'ils passeraient tiers. Il est aussi également improbable qu'Insomniac soit prêt avec Spider-Man 2 de si peu de temps, un jeu qui ne sortira probablement pas jusqu’à ce que le PS5 soit sortie. Une autre possibilité est GenDesign, le studio formé par Fumito Ueda, le créateur de Shadow of the Colossus, qui a également aidé SIE Japan Studio à développer The Last Guardian.C’est bien sûr que de la spéculation, et tant que Sony n’aura pas fait cette annonce officielle, nous ne le saurons pas. Chose intéressante, le président de Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, a mentionné l’année dernière qu'il restait encore quelques titres exclusifs sur Ps4 qui n’ont pas encore été révélés...Source : https://gamingbolt.com/fairly-substantial-ps4-exclusive-from-second-party-studio-yet-to-be-announced