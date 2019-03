Voici une Information concernant le jeu Tom Clancy's The Division 2 :Cheat Code Central est le premier site a donné une note au jeu d'Ubisoft. C'est un peu plus que la moyenne, avec un petit 5.6/ 10.Place ensuite au test de Gamergen :Et celui de Millenium :Le jeu sortant aujourd'hui même, étrange que les gros sites n'aient pas encore rendu leur verdict...Source : https://www.cheatcc.com/ps4/rev/thedivision2review.html