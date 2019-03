Voici une Information concernant le jeu Dead or Alive 6 :Il est maintenant possible de télécharger la Version Core Figthers gratuitement. Cette version contient quelques modes et quelques combattants, mais le mode Histoire est verrouillé. Le reste peut être acheté séparément :A noter que le Mode Histoire est lui vendu 19.99 euros :A voir s'il ne vaut mieux pas attendre une baisse de prix du jeu...Source : https://www.siliconera.com/2019/03/15/dead-or-alive-6s-free-to-play-version-core-fighters-now-available-on-ps4-xbox-one-and-pc

