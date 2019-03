Voici une "Information" concernant le jeu Cyberpunk 2077 :En plus d'une collaboration entre Lady Gaga et CD Projekt Red, il semblerait que l’annonce de la date de sortie sera faite lors de l’E3 2019. Si cela se concrétise, il se peut que le jeu soit mis en avant lors de la conférence Microsoft, Sony étant absent, avec une possible apparition de la chanteuse. Enfin, selon d'autres rumeurs, le jeu sortirait bien cette année...Source : https://www.actugaming.net/cyberpunk-2077-lady-gaga-apparition-e3-2019-197511/

posted the 03/14/2019 at 12:33 AM by link49