Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo dévoilera des nouveaux chiffres de ventes pour sa Nintendo Switch le 25 avril prochain. Reste à voir si les 17 millions seront atteints, voire les 20 millions, même si Nintendo a revu ces chiffres à la baisse. Mais avec l’annonce de Pokemon Swords & Shield, cet objectif des 17 millions risquent bien d’être dépassé. On devrait aussi en apprendre sur les plans de Nintendo pour cet E3 2019…Source : https://www.gonintendo.com/stories/330344-nintendo-fiscal-year-earnings-release-to-take-place-april-25th-2

posted the 03/08/2019 at 01:12 PM by link49