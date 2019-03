Dark Horse Books et Bend Studio de Sony Interactive Entertainment ( filtre Syphon, Resistance: Retribution, Uncharted: Golden Abyss ) se sont associés pour présenter The Art of Days Gone. Ce livre d'art de luxe avec une reliure magistralement conçue recueille plus de 200 pages d'art et de commentaires des créateurs du système brutal et passionnant Days Gone pour le système PlayStation®4.





Dans le monde des jours passés, tout le monde se bat pour survivre à la suite d'une pandémie mondiale qui a ravagé tout ce qui se passe à l'horizon. Situé dans le paysage magnifique et accidenté du haut désert du nord-ouest du Pacifique, Deacon St. John, ancien chasseur de primes devenu motard devenu hors-la-loi, doit se battre pour survivre contre toute attente. Assistez à la création de l'aventure épique de Deacon avec The Art of Days Gone!



