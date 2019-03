Voici une Information concernant le jeu Left Alive :Après le 2/10 de la part de Gameblog et sa mention « pourri », c’est au tout de JeuxVidéo.com de tester le jeu et de lui attribué la note aussi mauvaise de 6/20. Le jeu risque d’entrer prochainement dans l’Histoire avec une Moyenne Metacritic pas des plus jolies…Source : http://www.jeuxvideo.com/test/1011862/left-alive-le-jeu-d-infiltration-a-eviter-a-tout-prix.htm

Who likes this ?

posted the 03/08/2019 at 10:18 AM by link49