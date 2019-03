Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Dans une nouvelle interview avec J-Wave.co.jp publiée il y a quelques heures, Hideo Kojima a indiqué que, dans le processus d'adaptation et de test continuels pour le jeu Death Stranding, et en raison de sa nature en monde ouvert, un délai supplémentaire était nécessaire pour assurer la qualité. Il a poursuivi en expliquant que le jeu Death Stranding était légèrement en retard par rapport à la date de sortie prévue par le Studio, mais que cela ne devrait pas entraîner trop de retard…Source : [url] https://www.resetera.com/threads/kojima-confirms-death-stranding-is-slightly-behind-schedule.103690[/url]

posted the 03/06/2019 at 11:28 AM by link49