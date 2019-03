Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age et Final Fantasy X|X-2 HD Remaster :Deux trailers ont été diffusés :Ils sont diffusés par Nintendo UK. Pour rappel, Final Fantasy X|X-2 HD Remaster sortira le 16 avril sur Nintendo Switch, et Final Fantasy XII : The Zodiac Age le 30 avril...Source : https://www.gonintendo.com/stories/330071-final-fantasy-x-x-2-hd-remaster-and-final-fantasy-xii-uk-traile