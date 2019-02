Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 2 Remake :Capcom annonce qu'au 26 février 2019, la Saga Resident Evil s'est écoulée à plus de 90 millions d'exemplaires dans le monde. Les derniers chiffres s’élevant à 86 millions, on peut en déduire que Resident Evil 2 Remake a maintenant dépassé les 4 millions. Pour rappel, le 29 janvier, Capcom avait annoncé avoir écoulé 3 millions d'exemplaires de son jeu Resident Evil 2 Remake...Source : https://www.resetera.com/threads/the-resident-evil-franchise-has-sold-90-million-copies-resident-evil-2-potentially-at-4-million-shipped-sold.101933/page-2

posted the 02/26/2019 at 10:53 PM by link49