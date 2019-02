Voici une Information concernant la Ps4 :Il y a quelques semaines, Hideki Yasuda, analyste de l'Ace Research Institute, a annoncé le lancement de la Ps5 pour fin 2020, pur l'institut de recherche économique Rakuten Securities, basé à Tokyo. L’analyste Yasuo Imanaka a récemment publié son analyse des derniers résultats financiers de Sony. Il estime que la console viendra probablement plus tard par rapport à la prédiction de son collègue. S'il pense qu'il est possible que la Ps5 soit commercialisée au cours de l'exercice allant d'avril 2020 à mars 2021, il estime que ce n'est pas très probable. Imanaka-san estime en revanche que ses chances de lancement sont plus grandes au cours de l'exercice commençant en avril 2021 et se terminant en mars 2022. Il mentionne également qu'il n'y a aucune chance pour que le PS5 soit publié avant mars 2020.Il est intéressant de noter qu'Imanaka-san pense également que Ghost of Tsushima sera publié en mars 2020, tandis que les jeux The Last of Us: Part II et Death Stranding pourraient être publiés au cours du prochain exercice ou du prochain exercice, c'est-à-dire au plus tard en mars 2021...Source : https://twinfinite.net/2019/02/ps5-relese-2021-rakuten-securities/