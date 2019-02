Le gros artbook sur Metal Gear Solid I à IV est en promo à 55.91€. Et bordel, il est magnifique.Vingt ans de concept d’action tactique d’espionnage, de design et de créativité ! Dans un coffret de collection, cet ensemble de deux livres contient le concept et l’art clé de Metal Gear Solid, MGS2: Sons of Liberty, MGS3: Snake Eater, MGS4: Guns of the Patriots et MGS: Peace Walker. Cette chronique définitive de personnages, de véhicules et d’armes est le compagnon ultime de l’espionnage tactique et de la guerre future du célèbre univers Metal Gear, traduit pour la première fois en anglais tout en laissant intact l’écriture japonaise d’origine. Explorez les vingt ans de l’art classique du jeu vidéo d’action furtif avec beaucoup de détails !800 pages des croquis et autres sur la saga d'Hideo KojimaJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer pares liens The Art of Metal Gear Solid I-IV 59.35€ Sorceleur Collector T2 : Le Lionceau de Cintra 40€ The Art of Metal Gear Solid V 31.79€ Dark Souls Trilogy Compendium 48.20€