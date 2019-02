Voici une Information autour de Nintendo et Microsoft :Un tweet de Microsoft lors de la Saint Valentin adressé à Nintendo est passé assez inaperçu. Cependant, avec les dernières rumeurs d’un partenariat possible entre les deux éditeurs, il prend un peu plus de sens. D’ailleurs, GameXplain a publié une vidéo avec plus de détails regroupant ces rumeurs :Reste à voir si cela se concrétise quand tout cela sera annoncé officiellement…Source : [url] https://www.resetera.com/threads/rumour-jeuxvideo-com-forza-halo-or-gears-coming-to-switch.101220/page-14#post-18188646[/url]