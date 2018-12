Voici une Information autour du jeu Tekken 7 :Si vous souhaitez que le jeu Tekken 7 sorte aussi sur Nintendo Switch, le moment est venu de le dire et de le faire savoir à Bandai Namco. En effet, le producteur de Tekken 7, Katsuhiro Harada, a déclaré que si les fans le demandaient, le jeu Tekken 7 sortirait sur Nintendo Switch. En d'autres termes, si les fans ne le réclament pas, ils ne l’auront pas…Source : https://www.gonintendo.com/stories/325404-tekken-7-producer-says-a-switch-port-is-dependent-on-fan-interest

posted the 12/25/2018 at 03:23 PM by link49