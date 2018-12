Voici un Petit concours pour fêter Noël 2018 et la nouvelle année qui va bientôt commencer :On commence par le jeu Ni No Kuni 2 sur Ps4 :Puis une Figurine Amiibo :Et 6 codes Pokemon :Pour participer, il suffit de laisser un commentaire sur cet article en précisant pour quel objet vous participez. J’annoncerais les gagnants demain je pense...Source : member15179.html