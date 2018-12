Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :Il semblerait que le jeu soit déjà en vente. En effet, certains affichent leur copie obtenue en passant par Facebook et diffuse des vidéos inédites. Le jeu risque lui aussi de souffrir des leak plus d'un mois avant sa sortie. Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.resetera.com/threads/kingdom-hearts-iii-copies-apparently-in-the-wild.87284/