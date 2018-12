En version JAP (voix US non merci). Je serai à l'étranger lorsque le jeu va sortir le 25 Janvier.Donc j'y jouerai à mon retour Fin Mars.Prix : ¥8,810 Livré (69,10€ actuellement). Préco mais pas encore payé.J'effectuerai le paiement en Yens directement avec ma CB Revolut.Pas de frais de change, juste les taux de change sont appliqués au prix.Egalement disponible chez YESASIA pour US$75.99 (soit 67,08€ actuellement) mais paiement immédiat.Voilà pourquoi j'ai choisis Nippon-Yasan (Pay Later).Qu'en pensez-vous ? Selon vous, est-ce un bon choix d'y jouer avec les voix JAP ?Car je le rappelle, pas de voix JAP pour la version EU.

posted the 12/09/2018 at 08:51 PM