Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Récemment, Playstation Official Magazine UK a testé le jeu :Et hop, une nouvelle note parfaite obtenue. Pour le moment, le jeu cumule 55 10/10. A voir si la barre des 60 sera franchie...Source : https://www.resetera.com/threads/re2-remake-producer-it-would-be-interesting-to-provide-ots-versions-of-our-fixed-camera-games.82120/

Who likes this ?

posted the 11/22/2018 at 11:16 AM by link49