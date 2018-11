Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :Lors du X018, un nouveau trailer a été diffusé. Sur le compte Twitter officiel du jeu Kingdom Hearts III, Tetsuya Nomura a confirmé qu’il y aura une nouvelle bande-annonce ce mois-ci et que plusieurs nouvelles bandes-annonces seront diffusées le mois prochain. Reste à voir si Square-Enix va tout dévoiler avant la sortie du titre ou pas. Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.khinsider.com/news/Nomura-confirms-brand-new-Kingdom-Hearts-3-trailer-for-next-month-13814

posted the 11/11/2018 at 02:28 PM by link49