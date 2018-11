Voici une Information autour du jeu Taiko no Tatsujin : Drum Session! :Gamekult a testé le jeu Taiko no Tatsujin : Drum Session! Et lui attribue la note assez moyenne de 6/10. Pour rappel, le jeu est disponible sur Ps4 en dématérialisé et sur Nintendo Switch en version physique et en Pack avec les tambours…Source : https://www.gamekult.com/jeux/taiko-no-tatsujin-session-de-dodon-ga-don-3050876101/test.html