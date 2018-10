Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Depuis son lancement, l’une des stratégies clés de Nintendo pour la Nintendo Switch consiste à attirer des développeurs indépendants et tiers pour publier des titres sur la console. Même si cela fait un an et demi que la Nintendo Switch a été lancé, plus de 1 300 titres ont été publiés par plus de 500 éditeurs sur le Nintendo eShop. Cette stratégie se poursuivra d’ailleurs à l’avenir. Cela montre que la stratégie de Nintendo pour courtiser les indies a très bien fonctionné. Le but de Nintendo est de fortifier ses liens avec les développeurs et de lancer de nouvelles activités dans chaque pays, axées sur des titres de jeux difficiles à introduire par le biais des médias traditionnels. Tout en augmentant le nombre de titres et de genres des éditeurs de logiciels, Nintendo s’efforcera en plus de créer des opportunités pour que les consommateurs puissent découvrir de nouveaux jeux…Source : https://nintendosoup.com/over-1300-switch-titles-released-on-nintendo-switch/