Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemption 2 :Carrefour proposera le jeu à 47.49 euros.Chez Leclerc, il faudra rajouter un euro de plus.A Auchan et Géant Casino, il faudra compter un peu plus de 49 euros.A la Fnac, il sera à 54.99 euros, avec une offre sur le Guide Officiel et un bon d'achat de 15 euros.Enfin, Micromania vendra le jeu 69.99 euros, mais il s'agira de l'Edition Limitée. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : http://www.micromania.fr/precommande-red-dead-redemption-2.html?gclid=EAIaIQobChMImpnu3Zmg3gIVirvtCh34IgnUEAAYASAAEgIwz_D_BwE