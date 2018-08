Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Spider-Man sur Ps4 est presque à porté de main, après des années et des années de longue attente, et toutes les choses que nous avons vues jusqu’à présent nous ont permis de mieux cerner la nature du jeu. Surtout lors des premières présentations, il semblait que le jeu était en quelque sorte un re-skin de Batman : Arkham, et même si cela ne se révélait que très partiellement, Insomniac Games ne refuse pas la comparaison. Au cours d'une récente réunion, le directeur créatif Bryan Intihar, est revenu sur le sujet, révélant qu'il était juste de dire que le développeur avait fait son jeu en prenant en tant que modèle et source d'inspiration le travail effectué par Rocksteady sur les différents Batman Arkham. Il ajoute que selon lui Rocksteady a redéfini la qualité des jeux de super-héros et que le but est d'être au même niveau. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 le 07 septembre prochain...Source : https://www.gamepur.com/news/29603-spider-man-rocksteady-batman-arkham.html