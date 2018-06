Voici une Information concernant les jeux Devil May Cry 5 et Resident Evil Remake :Les noms de domaine des deux jeux sont maintenant sur les serveurs dédiés de Capcom. Autre fait intéressant, Capcom vient d'ouvrir les réservations pour le blouson RPD Leon Kennedy qui sera commercialisé en octobre :Réponse dans quelques jours...Source : https://www.resetera.com/threads/dmc5-resident-evil-2-remake-domains-now-on-dedicated-capcom-servers-its-happening.47308/page-7

Who likes this ?

posted the 06/07/2018 at 01:42 PM by link49