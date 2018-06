Voici une Information concernant les jeux Devil May Cry 5 et Resident Evil Remake :Le om de domaine DevilMayCry5.com été créé le 17 mai dernier, sous le registre de domaine Onamae, le même qui a enregistré MonsterHunterWorld.com et ResidentEvil7.com. A noter que les noms de domaine DevilMayCry6.com, DevilMayCry8.com et DevilMayCry9.com ont également été enregistrés sous Onamae. Le nom de domaine DevilMayCry7.com, cependant, est déjà enregistré par une entité distincte et DevilMayCry5.com se trouve sur des serveurs de noms différents du reste des domaines.Le nom de domaine ResidentEvil2.com, dont Capcom est propriétaire depuis 1997, a également été mis à jour le 22 avril. Il est donc prbable que des annonces tombent sous peu pour les jeux Devil May Cry 5 et Resident Evil 2 Remake, surement à l'E3 2018...Source : https://gematsu.com/2018/06/devil-may-cry-5-domain-name-registered