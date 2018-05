Voici une Information concernant la Saga Tomb Raider :La Saga fait son entrée dans le World Video Game Hall of Fame, en dépassant les 63 millions d’exemplaires vendus au total, depuis le premier Opus sorti donc au jeu Rise of the Tomb Raider. Reste à voir si avec le prochain Opus, Shadows of the Tomb Raider, les 70 millions peuvent être atteints...Source : https://www.resetera.com/threads/tomb-raider-has-been-inducted-into-the-world-video-game-hall-of-fame-more-than-63m-copies-sold.40159/