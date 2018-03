Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :La Fnac liste le jeu en version physique. Cependant, elle est affichée à 64.99 euros. Même si le prix baisse, elle devrait difficilement atteindre le prix des versions Ps4 et Xbox One sorties dernièrement, elles au prix de 24.99 euros…Source : https://twitter.com/nintendalerts/status/973595281072820225

Like

Who likes this ?

posted the 03/13/2018 at 06:28 PM by link49