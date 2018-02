J'ai fini le jeu une nouvelle fois sur Nintendo Switch, après l'avoir fait sur Xbox 360 et fini sur WiiU.Et rien à redire, malgré les années, ce jeu reste un chef d'oeuvre, intemporel.Même si graphiquement, on voit que le jeu n'est plus tout jeune, il faut être honête.Le seul reproche que je lui ferait est son scénario, un peu compliqué sur certains points. Le reste, c'est proche de la perfection.Le gameplay est soigné, la caméra répond très bien, même si des fois, elle se place assez mal pou suivre l'action, et les musiques sont pour certaines juste magnifiques.Le jeu est aussi assez drôle, avec certains passages assez limites, même si ça reste toujours correcte. Au moins, ça tranche avec certaines productions Nintendo.Le bestiaire est lui une réussite, puisque très varié. La difficulté est aussi bien présente. Les combats sont aussi très dynamiques.Brrf, PlatinumGames a fait de l'excellent travail avec cet opus, qui tourne parfaitement sur la dernière console de Nintendo et lui offre par la même occasion une tuerie, un incontournable et un chef d'oeuvre, tout simplement.J’enchaîne maintenant avec le jeu Bayonetta 2, tout aussi réussi que le premier, voire plus...Source : member15179.html