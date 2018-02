Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Square-Enix est déjà bien présent avec des jeux comme I Am Setsuna, Lost Sphear et Romancing SaGa 2 sur Nintendo Switch. Dans une interview accordée à Edge, le président et PDG de Square-Enix, Yosuke Matsuda, a déclaré que les jeux sortis sur ce support se sont bien vendus, que c'est donc une plate-forme très attrayante et qu'il y a beaucoup de gens au sein de l'entreprise qui cherchent à faire des jeux pour la Nintendo Switch. Reste à voir comment cela se concrétisera...Source : https://dotesports.com/the-op/news/square-enix-developing-nintendo-switch-titles-21034