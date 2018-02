donne enfin de ses nouvelles avec un trailer et des photos.En effet, la "série" sera disponible le 15 Février sur la plate-formeL'histoire se déroulera en 1939, 10 ans après qu'une relique alien a été retrouvée en Egypte. Si Langford n'a encore aucune idée de comment elle s'active, les Nazis souhaitent néanmoins s'en emparer.10 épisodes de 10 minutes composent cette première saison. Côté casting, nous retrouverons Salome Azizi, Philip Alexander, Daniel Rashid, Shvan Aladdin, Sarah Navratil, Michelle Jubilee Gonzalez, Tonatiuh Elizarraraz, Derek Chariton, Justin Michael Terry et Lincoln Werner Hoppe.Pourquoi pas, mais je veux une vraie série de 50 minutes par épisode.

Who likes this ?

posted the 02/02/2018 at 04:39 PM by leblogdeshacka