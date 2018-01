Voici une Information autour du jeu Detroit : Become Human :Tout d'abord, on apprend que le jeu Heavy Rain s'est écoulé à 5.3 millions d’exemplaires dans le monde. En mai dernier, son total était de 4.5 millions, en combinant les versions Ps3 et Ps4.De plus, le budget estimé du jeu Detroit : Become Human est de 30 millions d'euros, alors qu'il était de 16 millions d'euros pour le jeu Heavy Rain et de 20 millions pour le jeu Beyond : Two Souls . Pour rappel, le jeu Detroit : Become Human sortira exclusivement sur Ps4 cette année...Source : https://www.resetera.com/threads/heavy-rain-has-sold-5-3-million-copies-detroit-become-human-dev-budget-about-€30-million.17001/