Voici une Information concernant le jeu The World Ends With You - Final Remix :Le jeu ne sera pas publié par Square-Enix, mais par Nintendo. De quoi espérer une traduction en français. De plus, voici ce qu’il semble être la box du jeu :Pour rappel, le jeu sortira cette année, sans plus de précision...Source : https://twitter.com/AADarkrai/status/951476304762810369