Voici une Information autour de la Nintendo Switch, de la Ps4 et de la Xbox One :SEGA Europe précise sur Twitter qu'il y aura des projets projets excitant à venir en 2018. Reste à voir de quels projets il s'agit, et si dans le lot, les jeux Shenmue 1 & 2 HD collection sont prévus, et si Bayonetta 3 voir le jour sur Nintendo Switch. On aura peut-être un début de réponse ce soir...Source : https://www.resetera.com/threads/sega-europe-we-have-some-exciting-projects-coming-up-stay-tuned-for-details-in-the-new-year.9863/