Voici une Information autour du jeu Wolfenstein 2 : The New Colossus :Le jeu passe à Micromania de 69.99 euros à 44.99 euros. Il s’agit de l’Edition exclusive à cette enseigne : Welcome to Amerika. D’ailleurs, voici les dates des prochains DLC :Pour rappel, le jeu est disponible sur PC, Ps4 et Xbox One, et sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch…Source : http://www.micromania.fr/wolfenstein-ii-the-new-colossus-78991.html