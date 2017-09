J’ai donc fini le jeu Dragon Quest VIII après 247 heures et 46 minutes :La 3DS accueille selon moi son vingt-unième Excellent jeu, et par la même occasion son deuxième chef d’œuvre de l’année.J’ai pris mon temps sur ce jeu, avec des personnages tous N.99 : http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/7/1505039350-fin-dragon-quest-viii-01.jpg J’ai aussi compléter entièrement le Vestibule des Souvenirs. Je n’arrive malheureusement pas à faire mieux que six tours pour Estark : http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/7/1505039350-fin-dragon-quest-viii-02.jpg Par contre, le Dragon Suprême est quand même bien pratique pour les Super Graines de Compétence : http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/7/1505039349-fin-dragon-quest-viii-03.jpg Bref, RPG oblige, j’ai pris mon temps, en achetant chaque Equipement à chaque fois que je découvrais un nouveau village. Après, le jeu est quand même assez joli pour de la 3DS, même s’il n’utilise pas la 3D stéréoscopique. Les Personnages sont tous réussi et attachants, même assez drôles. Le Scénario est très bien ficelé je trouve, et les trois fins rajoute une bonne durée de vie supplémentaire. Les musiques sont bonnes, même si j’avoue que je ne peux pas comparer avec l’opus Ps2, ne l’ayant jamais fait. L’élevage de monstre est aussi une bonne idée. Bref, un grand RPG, même un très grand RPG, qui n’a visiblement pas vieilli.Par contre, on voit clairement que le jeu n’a pas été pensé pour la 3DS, même si les ajouts sont appréciables. Du coup, mon Dragon Quest favori reste à ce jour Dragon Quest IX, en espérant que Dragon Quest XI fasse mieux...Source : member15179.html