Voici une Information atour entre autres des jeux Uncharted : The Lost Legacy et Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle :Le jeu des créateurs de Saints Row, malgré que ce soit le jeu ayant la plus faible moyenne ce mois-ci, s’en sort plutôt bien.Le jeu du créateur de Gears of War s’en sort assez bien.Le Remake de Sega est le premier jeu à dépasser les 80/100.Pari réussi pour le Studio Ninja Theories.Le jeu annuel de sports est réussi.Pas encore disponible en Occident, mais déjà testé.La première grosse exclusivité d’Ubisoft sur Nintendo Switch est réussie.Naughty Dog prouve qu’ils n’ont plus rien à prouver.Le jeu automobile annuel est lui aussi réussi.Et la palme d’or revient à Sega ce mois-ci…Source : http://www.metacritic.com/game/switch/sonic-mania