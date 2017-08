Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon Kotaku UK, la version Nintendo Switch du jeu Sonic Mania aurait quelques soucis techniques. Selon certains joueurs, les boutons Home, de capture d’écran et d’alimentation ne répondent plus, ou très lentement, en mode portable. Ces soucis auraient aussi été détectés lorsque Kotaku UK a testé le jeu pour leur test. Ceux-ci semblent se produire uniquement en mode portable, et ne semblent pas toucher tous les joueurs cependant…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1419670