Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Les écrans de la Nintendo Switch sont produits par Japan Display Inc., qui en fournira finalement 3 millions pour la première production. 10 millions sont prévus au total pour l’ensemble de l’année 2017. On sait que Nintendo prévoit 2 millions de console au lancement. Reste plus qu’à savoir quand l’autre million sera livré, et surtout si ce sera fait rapidement…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272163-company-behind-switch-s-lcd-revealed-initial-order-from-nintendo