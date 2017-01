Voici une Rumeur autour du jeu Red Dead Redemption 2 :Selon la boutique en ligne britannique Littlewoods, le jeu sortirait le 02 octobre prochain. Pour le moment, on sait juste que le jeu sortira à l'autonme prochain. Le 02 octobre tombe un lundi, donc ça reste une possibilité. En attendant évidemment une confirmation de Rockstar. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 et Xbox One, et selon quelques rumeurs, peut-être sur Nintendo Switch...Source : https://www.rdr2.com/news/red-dead-redemption-2-release-date/