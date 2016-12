Voici le Top France allant du 12 au 18 décembre d’après Gfk-SELL :Les jeux Final Fantasy XV quitte les divers classements, Pokemon Moon/Sun gagne quelques places reste stable dans divers classements, Watch Dogs 2 reste stable dans le classement général et Ps4, Paper Mario : Color Splash reste stable dans le classement WiiU, Gears of War 4 fait son retour dans le classement Xbox One et World of Final Fantasy reste stable dans le classement PsVita. Depuis sa sortie, The Last Guardian ne sera jamais apparu dans ce classement…Source : http://www.sell.fr/