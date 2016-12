J’ai fini le jeu, du moins collecter les 130 autocollants, après 137 heures et 13 minutes.La 3DS accueille selon moi son dix-septième excellent jeu.C’est simple, j’avais adoré e premier opus, malgré quelques défauts. Le deuxième le surclasse en tout point. Je trouve juste dommage qu’il ait enlevé la collection de carte. Tout d’abord, le jeu utilise la 3D à merveille, et ce dans tout le jeu. Il y a énormément de chose à collectionner et à débloquer, comme les autocollants, les diverses collections et les vêtements par exemple. Les musiques sont agréables dans l’ensemble, et le thème de la Reine des Neiges s’écoute en boucle. Les nouveaux mondes créés pour cet opus sont aussi une réussite. Namco Bandai a aussi revu le cheminement lors des quêtes, beaucoup mieux structurées que dans l’opus précédant. Le Monde des Rêves et aussi très coloré et la 3D est de toute beauté. Bref, Bandai Namco a su proposer une suite beaucoup plus travaillé que le premier, et ne s’est pas contenté d’une vulgaire suite, même si de nombreux éléments ont été repris.En espérant que Bandai Namco fasse un troisième opus, sur 3DS, voire pourquoi pas sur Nintendo Switch…Source : http://www.buzzfyre.com/upcoming-video-games-of-2017/2/